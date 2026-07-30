Енгибаров: Спартак продава Стояновски в Катар

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Спартак Варна ще се раздели с един от основните си футболисти. След последните събития около клуба вече е ясно, че нападателят Георг Стояновски също напуска „соколите“.

Новината беше потвърдена от спортния директор Енгибар Енгибаров по време на специалната пресконференция, посветена на ситуацията в клуба. Очаква се 22-годишният футболист до часове да финализира трансфера си и да подпише договор с отбор от Катар, пише kotasport.com.

Стояновски, който е внук на бившия треньор на Левски Гьоко Хаджиевски, пристигна в Спартак през септември 2025 година. За варненци той изигра 29 мача, в които реализира 10 гола и направи 5 асистенции.

Нападателят започна силно и настоящата кампания, като в първите си два официални двубоя вече има на сметката си 2 попадения и 1 голов пас. Въпреки това кариерата му ще продължи далеч от Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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