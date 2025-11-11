Енигма в играта на студентка в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Игра, която за банкера в „Сделка или не“ е загадка, а според участника е чист късмет и интуиция, беляза днешния епизод. На горещия стол седна Юлияна Цигова от Елин Пелин. Тя е студентка по дигитален печат и дизайн.

Излезе с кутия №12. Отвори кутии от 8 до 15, което според банкера е някаква стратегия, но Цигова бе категорична, че не е.

Тя започна повече от оптимистично своята игра, като в първите отворени 6 кутии най-голямата сума, която бе премахнала бе 20 000 лева, а сред останалите бяха предимно малки суми – 1 стотинка, 50 стотинки, 2 лева.

Отхвърли оферти от банкера на стойност 3500 лв., 5000 лв., 3500 лева.

Юлияна, която е зодия рак, продължи с хубавата си игра. Така при три останали неотворени кутии, в които има 1500 лв., 7500 лв. и 10 000 лева, банкерът й предложи смяна на кутията. Тя отказа.

След това премахна 7500 лева от играта си.

Банкерът предложи 5500 лева.

Тя прие предложението, а след играта си видя, че се е разминала с 10 000 лева, които са били в нейната кутия №12.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!