Енрике Иглесиас очаква четвърто дете

кадър,архив: Бтв

Бившата тенис звезда Анна Курникова и латино певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете.

Новината идва, след като 44-годишната Курникова публикува в Instagram рядка семейна снимка в духа на Хелоуин – с тикви, костюми и трите им деца - близнаците Луси и Николас, които вече са на 7, и малката Мери – на 5 години.

Двойката е заедно вече повече от две десетилетия, след като се запознава през 2001 г. по време на снимките на клипа към хита на Иглесиас "Escape". Оттогава насам любовта им не просто издържа изпитанието на времето, но и продължава да расте.

В последните години Иглесиас значително е намалил концертните си участия, за да прекарва повече време у дома с децата и любимата си, предава Нова тв.

Семейството засега не коментира официално кога се очаква появата на бебето, но феновете вече споделят радостта си онлайн и отбелязват, че четвъртото дете ще е още едно прекрасно продължение на тяхната необичайна, но устойчива любовна история.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!