Епичен мач между Египет и Аржентина

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Епичен мач между Аржентина и Египет. Аржентина обърна мача до 3 на 2, след като губеше с 2 на 0.

Египет поведе на световния шампион Аржентина в изключителен мач с 2 на 0.

По-рано египтяните вкараха и още един гол, но той бе отменен заради нарушение преди това.

Египет отбеляза втори гол във вратата на Аржентина след брилянтна контраатака в 67 минута. Мохамед Салах пое топката от собствената си половина, пробяга над 50 метра преди да комбинира с Хахсем Хасан отдясно. Той от своя страна веднаха намери Зико на точката за дузпа, а нападателят с бомбен шут я прати в мрежата за 2:0, предаде Гонг.бг.

Капитанът на Аржентина изравни резултата минути преди края на редовното време. След неуспешен отпит на египетската защита да изчисти топката, тя попадна в Лионел Меси, който с мощен шут с левия крак я прати към вратата. Шобеир игра с нея, но след това тя се отклони в напречната греда и влезе в мрежата за 2:2!

Каква драма в Атланта!

Редактор "Екип на Петел",

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