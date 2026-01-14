Епидемия: Във Варна може да затегнат мерките

Пиксабей

Грип А е преобладаващият щам във Варна и в страната през този сезон, като заболеваемостта е нараснала рязко. Това съобщи д-р Анка Баева от отдел „Противоепидемичен контрол“ към Регионалната здравна инспекция в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ пикът на грипната вълна в морската столица е настъпил значително по-рано в сравнение с предишни години. Най-засегнати са хората във възрастовата група от 15 до 65 години, които съставляват над 99% от регистрираните случаи. За разлика от миналия сезон, когато доминираше грип Б, сега водещ е грип А.

„Симптомите не се променят с годините – внезапно повишаване на температурата до 39 градуса, силна отпадналост и мускулни болки, а понякога и хрема или лека кашлица“, обясни д-р Баева.

Специалистът подчерта, че грипът се предава по въздушно-капков път и се разпространява изключително бързо на места със струпване на хора – училища, работни колективи и обществени пространства.

Въпреки високата заболеваемост, към момента няма сериозен натиск върху болничните заведения във Варна. В Инфекциозната клиника ежедневно се хоспитализират по 4–5 пациенти, като приблизително толкова преминават и на амбулаторно лечение. По-голямата част от болните се лекуват в домашни условия под наблюдението на личните си лекари. От края на декември досега обаче са отчетени около 102 случая с усложнения, основно бронхити и пневмонии, които изискват болнично лечение.

Във Варна са въведени противоепидемични мерки до 20 януари. Учениците преминаха към онлайн обучение, в лечебните заведения е въведено задължително носене на защитни маски, груповите мероприятия са отменени, а имунизациите и реимунизациите са временно преустановени.

„Имаме готовност и очаквания мерките да не сработят напълно и да се наложи тяхното затягане“, заяви д-р Баева.

От РЗИ отчитат и недоволство от страна на родители, най-вече заради онлайн обучението и липсата на техника в някои домакинства.

„Разбираме притесненията, но решенията се вземат на база общата заболеваемост, а не на отделни случаи“, подчерта специалистът.

По данни на здравните власти подобни мерки се очаква да бъдат въведени и в съседни области, като Бургас и Силистра вече са на прага на грипна епидемия.

