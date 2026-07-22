Епидемията от ебола в ДР Конго погуби вече хиляда души

Снимка Пиксабей

Най-малко 999 души са починали заради епидемията от ебола в ДР Конго според официалните данни, публикувани през изминалата нощ - тревожна статистика, която вече отбелязва най-бързо нарастващото разпространение на вируса в историята, предаде Асошиейтед прес.

В най-новата информация от Министерството на здравеопазването в ДР Конго се казва, че до миналата неделя са потвърдени 2473 случая, а броят на починалите е 999, пише БТА.

Епидемичната вълна, обявена на 15 май тази година, не наподобява повечето минали огнища, тъй като за щама „Бундибуджо“ на ебола, който причинява заболяването, няма одобрени специфични ваксини или терапии.

Редкият щам е причинил също така смъртта на повече хора за по-малко време от която и да било друга епидемична вълна, записана в историята, включително тази между 2013 г. и 2016 г., която се смята за най-смъртоносната - 11 хиляди починали от 28 хиляди потвърдени случая. При тази вълна бяха необходими 8 месеца, за да достигне хиляда починали.

Еболата е рядка, но силно заразна вирусна инфекция и може да бъде предадена чрез телесни течности като такива след повръщане, чрез кръв или семенна течност. Заболяването, което вирусът причинява, е тежко и в много случаи - фатално.

Редактор "Екип на Петел",

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