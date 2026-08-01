Епидемията от ебола в Конго се разраства и е по-мащабна от всякога

Снимка: Пиксабей

Въпреки продължаващите вече седмици усилия епидемията от ебола в Централна Африка не само не е под контрол, но и в Демократична република Конго се разраства, като рискът заразата да се прехвърли и в съседните страни се увеличава, заяви днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА.

Настоящият взрив е най-значителният, с който се е сблъсквала страната някога, посочва здравната служба на ООН.

За да бъде овладяно разпространението на заразата, са нужни значително по-мащабни изпреварващи действия, се казва в днешното изявление на организацията.

През изминалата седмица са отчетени повече нови случаи на заразяване (567) и повече смъртни случаи (296), отколкото през всяка от предходните седмици, отбелязва СЗО. Според нейните данни лабораторно потвърдените случаи са общо 3605, като 1587 от тях са завършили със смърт, а 651 души са се възстановили след инфекцията, пише БТА.

Предишният най-сериозен взрив на заболяването в ДР Конго беше между 2018 и 2020 г., когато бяха регистрирани 3317 потвърдени случая.

Настоящото огнище е причинено от варианта "Бундибуджо", за който все още няма одобрена ваксина. В момента се извършват клинични изпитвания на разработвана нова ваксина.

Според СЗО по-големият брой на отчетените случаи е резултат отчасти от по-ефективното епидемиологично наблюдение и по-големия брой лабораторни изследвания. "В преобладаваща си част обаче той се дължи на разширяването на огнището", допълва организацията.

В момента се проследяват до 80% от контактните лица на заразените - в продължение на три седмици. Според специалистите обаче е необходимо този дял да достигне 95%. Освен това здравните служители се сблъскват със сложна ситуация със сигурността предвид сблъсъците между бунтовнически групировки, стотиците хиляди разселени хора и дълбокото недоверие сред населението.

Редактор "Екип на Петел",

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