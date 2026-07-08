Ердоган: Изявленията на Нетаняху и Мицотакис за самолетите F-35 нямат място в моя свят

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира позициите, с които израелският премиер Бенямин Нетаняху и гръцкият премиер Кириякос Мицотакис изразиха несъгласие относно възможността Турция отново да бъде върната в програмата за самолети F-35. Ердоган заяви, че и двете изказвания нямат място в неговия живот.

„И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това“, заяви Ердоган, съобщи БТА.

Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война“ от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.

Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.

„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.

Той изрази надежда, че когато дойдат самолетите, светът ще си каче: Америка удържа на думата си.

Турският президент коментира след срещата на върха на НАТО, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността.

Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно това, че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

По отношение на срещата на върха и основните теми, които бяха обсъждани от съюзниците в Алианса Ердоган заяви, че Турция е готова да поеме повече отговорности в рамките на Алианса. Турският президента изтъкна факта, че Турция има по-добре развита отбранителна индустрия от други съюзници.

„Колкото до някои пречки за търговия с отбранителната индустрия, които все още продължават, те трябва да бъдат вдигнати. Направих така, че това да бъде подчертано по време на срещата на върха“, заяви Ердоган.

Той е нарече войната между Русия и Украйна „месомелачка“, в която всеки месец десетки хиляди души умират и отново изрази готовност Турция да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия.

Ердоган каза също, че на среща с европейските лидери тази вечер той отново ще ги призове "да открехнат вратата към ЕС".

Редактор "Екип на Петел",

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