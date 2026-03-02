Ердоган: Нападението срещу Иран е явно нарушение на международното право

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи критика към ударите на САЩ и Израел срещу Иран и ги определи като „явно нарушение“ на международното право, съобщи Ройтерс.

На вечеря „ифтар“ в Анкара Ердоган заяви, че Турция ще интензифицира контактите си на всички равнища до постигането на прекратяване на огъня и до умиротворяването на региона, посочва БТА.

Той допълни, че продължаването на конфликта крие сериозни рискове за региона и за света, с които никой не би могъл да се справи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!