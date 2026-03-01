Ердоган: Натъжен съм от смъртта на Али Хаменей

Кадър Ютуб

Първият човек в Турция потъна в скръб.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е „натъжен“ от смъртта на аятолах Али Хаменей, убит при израелско-американски удари срещу Иран, предаде Франс прес.

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс".

В него Ердоган изразява „съболезнованията“ на Турция към иранския народ, пише btvnovinite.bg.

