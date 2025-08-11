Ердоган: Нужна е сериозна реформа в ООН

Снимка Булфото

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отбеляза „очевидната нужда от сериозна реформа“ в структурата на ООН и подчерта готовността страната му да подпомогне подобна стъпка, предаде ТРТ Хабер. Ердоган направи това в свое видеопослание по случай 80-тата годишнина от създаването на ООН, съобщи БТА.

„Очевидно е, че е нужна сериозна реформа в ООН, ако организацията иска да продължи да изпълнява целите, заради които е създадена. Вярвам, че е наша отговорност да превърнем ООН в платформа, която представлява глобалната справедливост пред лицето на зверствата, на които палестинският народ, особено в Газа, е подложен от години“, каза Ердоган в обръщението си.

В същото време турският президент подчерта готовността на страната си за подпомагането на подобна стъпка, като заяви, че „целта на Турция е ООН да бъде ефективна и финансово стабилна“.

