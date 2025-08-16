Ердоган: Посрещаме с удовлетворение срещата в Аляска

Снимка: Президентство на Русия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган наруши мълчанието, което запази след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска и излезе с коментар за резултата от нея, който публикува в профила си във Фейсбук.

"Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин дава нов тласък за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Посрещаме с удовлетворение срещата на върха в Аляска и пожелаваме с присъединяването и на украинския президент Володимир Зеленски в този нов етап да бъдат поставени основите на трайния мир", заяви Ердоган, цитиран от БТА.

В позицията си той подчерта, че Турция е готова на всякаква подкрепа за установяването на мир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!