Ердоган: Турция е голям шанс за ЕС

Турция представлява голям шанс за Европейския съюз и Съюзът трябва да вземе историческо решение дали ще се възползва от него, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в самолета на връщане от срещата на Организацията на тюркските държави (ОТД) в Казахстан, съобщи „Тюркийе тудей“.

Ердоган каза, че някои страни от ЕС гледат на Турция като на конкурент, но допълни, че амбициите на Анкара за членство в Евросъюза не са мотивирани от съперничество, посочва БТА. „Ние искрено искаме да засилим и нашата страна, и Съюза, като част от ЕС. Но за съжаление ЕС не разбира това“, заяви той.

Ердоган отново потвърди ангажираността на страната си с присъединяването към ЕС въпреки „понякога амбивалентните, понякога направо дискриминационните“ му практики, както ги определи той.

Турският президент се спря и на кризата в Персийския залив и отново отправи критика към „безкрайните провокации“ на Израел. Той изрази убеденост, че регионалните проблеми могат да бъдат разрешени от страните от региона.

Ердоган коментира и предстоящата среща на НАТО на 7-8 юли в Анкара и каза, че тя има решаващо значение в историята на алианса в контекста на последните събития в региона и в света. „В Анкара ние очакваме да бъдат взети важни решения за бъдещето на алианса и за формата на архитектурата на глобалната сигурност“, заяви той. „Днешният свят не е продължение на вчерашния свят, в който НАТО беше създадена. Изграден е нов свят и в този нов свят позицията на НАТО е много различна“, каза турският президент.

Той се обяви за „честно разпределение на тежестта, искрено сътрудничество и споделено разбиране на сигурността в рамките на НАТО“.

