Ердоган: Турция е готова да е домакин на срещи между Украйна и Русия

Снимка: Президентство на Русия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и френският му колега Еманюел Макрон обсъдиха в телефонен разговор руско-украинския мирен процес, войната в Близкия изток и последните развития в Газа.

По искане на френската страна двамата президенти обсъдиха „двустранните отношения между Турция и Франция, мирния процес между Русия и Украйна, последните развития в Газа, както и редица регионални и глобални въпроси“, се казва в изявление на Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция, предава БТА.

Ердоган е казал на Макрон, че Турция продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна чрез справедлив мир и е отбелязал, че Анкара е проследила отблизо срещите в Аляска и във Вашингтон.

Той също така е подчертал, че „Турция е готова да бъде домакин на всякакви инициативи, насочени към мирни преговори между Украйна и Русия“.

Относно Газа, турският президент е изтъкнал, че страната му работи за постигане на прекратяване на огъня в условията на „голяма хуманитарна трагедия“, подчертавайки, че „трябва да бъде ограничена ескалиращата безразсъдност на Израел в прокарването на окупационния му план“.

Двамата лидери са се споразумели да обсъдят подробно въпросите в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

„Ердоган също така подчерта значението, което Турция отдава на развитието на сътрудничеството с Франция, и заяви, че Турция ще продължи да предприема стъпки за развитие на връзките в различни области, особено в отбранителната промишленост“, се казва още в изявлението, допълва Бтв.

Междувременно Макрон заяви в X, че с Ердоган споделят целта за прекратяване на „агресивната война“ на Русия срещу Украйна, подчертавайки необходимостта от „прекратяване на военните действия и стабилни гаранции за сигурност“ за Киев.

Той благодари на Турция за сътрудничеството ѝ по въпроса в рамките на Коалицията на желаещите.

Относно Близкия изток, Макрон осъди решенията на израелското правителство да започне нова военна офанзива срещу Газа и да разшири селищата в окупирания Западен бряг, особено в зоната E1.

Той заяви, че подобни действия „противоречат на мирните усилия“ и биха довели само до „състояние на перманентна война“.

„Единственият път към мир и сигурност за всички в региона е прекратяването на огъня, освобождаването на заложниците, предоставянето на хуманитарна помощ и търсенето на политическо решение“, каза френският държавен глава.

Той заяви, че Франция работи в тясно сътрудничество с Турция в подготовката за конференция за решението за две държави, която Париж ще съпредседателства, заедно със Саудитска Арабия, през септември в Ню Йорк.

