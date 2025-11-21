Ердоган: Турция е пред катастрофа

Булфото

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Турция е изправена пред демографска катастрофа поради драматичен спад в раждаемостта, съобщава Анадолската агенция, цитира Новини.бг

В реч на Симпозиума за семейство, култура и изкуства в Анкара, Ердоган оцени, че институцията на семейството в Турция е изправена пред нарастващи предизвикателства, особено в контекста на глобалните социални промени.

„Вземаме необходимите мерки срещу наложените опити за заличаване на половите различия и движения като ЛГБТ. Няма да позволим дори най-малката отстъпка или небрежност“, заяви турският президент.

Той подчерта, че Турция се стреми да защити семейството във време, когато, както оцени, глобалният капитализъм отваря нови фронтове, а влиянието на културния империализъм и дигиталната среда става все по-интензивно.

Ердоган предупреди, че официалните данни показват драматичен спад в раждаемостта - от 2,38 деца на жена през 2001 г. до едва 1,48 през 2025 г., което, според него, е по-ниско дори от нивата във Франция, Великобритания и Съединените щати.

„Намаляващата раждаемост е силен тревожен сигнал за бъдещето на Турция. Никой, който се интересува от съдбата на страната ни, не може да остане безразличен“, каза Ердоган.

