Ердоган: Турция е в постоянен контакт с НАТО след прехващането на иранска балистична ракета към Турция

Турция е в постоянен контакт с НАТО и предприема всички необходими мерки за обезпечаване на сигурността си след днешното прехващане на иранска балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от ТРТ Хабер, пише БТА.

„По време на тези трудни времена, през които преминава нашият регион, никога не оставяме нещата на случайността. Ние предприемаме всички необходими предпазни мерки в тясна консултация с нашите съюзници от НАТО и се намесваме незабавно, когато е необходимо, както направихме при днешния инцидент“, заяви Ердоган по време на ифтар (ритуална вечеря по време на свещения за мюсюлманите месец рамазан – бел. ред.) с турски военни, проведен днес в турското Командване за специални операции, което се намира близо до столицата Анкара.

„Също така отправяме нашите предупреждения по възможно най-ясен начин, за да предотвратим повторението на подобни инциденти", добави още Ердоган.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) днес министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

В съобщението си от Министерството на отбраната заявиха, че ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие, както и че няма жертви и ранени вследствие на инцидента.

В съобщението си за инцидента министерството също така припомни, че Анкара „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“, но не уточни дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция.

Отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

