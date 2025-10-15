Ердоган: Турция иска да се нареди сред лидерите в добива на редкоземни елементи

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че Турция си е поставила за цел да се нареди сред петте страни в света, които добиват най-много редкоземни елементи. В изявлението си след заседанието на кабинета, което беше излъчвано на живо в социалните медии, Ердоган подчерта, че основната политика на Анкара ще бъде насочена към представянето им на международните пазари с добавена стойност.

Редкоземните елементи са 17 химични елемента, които намират все по-широко приложение в новите технологии. Те имат жизненоважна роля за отбранителната индустрия, системите за производство на електричество от възобновяеми източници на енергия, електрическите автомобили, комуникационните и космическите технологии. Откриването на големи находища с редкоземни елементи е трудно, а извличането им – скъпо.

След правителственото заседание турският президент представи данни, според които в едно от най-големите находища в страната – това в Бейликова, окръг Ескишехир (Западна Турция) – са направени сондажи на 310 места, посочва БТА. Там са открити 10 от съществуващите 17 редкоземни елемента.

„Благодарение на дейностите на терен, беше установено, че Турция със своите находища от 694 милиона тона е на второ място в света по почви и находища на редкоземни елементи“, заяви Ердоган.

Турция вече е подготвила проект за преработката на руда, съдържаща редкоземни елементи. Той предвижда първото такова предприятие да преработва 1200 тона руда годишно.

„За да превърнем това пилотно предприятие в индустрия, продължаваме да разработваме и пречиствателните технологии“, заяви Ердоган.

В изявлението си турският президент увери, че находището в Бейликова няма да бъде разработвано от други държави, както и че се провеждат срещи, които да допринесат за технологичния напредък на Турция в това отношение.

