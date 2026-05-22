Ердоган: Турция няма да позволи енергийните ѝ амбиции да бъдат възпрепятствани

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира актуални въпроси, свързани с енергийната политика на Турция, по време на провеждащото се днес второ издание на Истанбулския форум за природни ресурси, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

„Турция е най-стабилният мост и транзитен пункт между географските райони с богати енергийни ресурси и страните, които се нуждаят от тях. Последните кризи в нашия регион потвърдиха и засилиха ролята на Турция в това отношение“, каза Ердоган, като подчерта, че очаква положителни резултати по отношение на засилването на енергийната роля на страната си в близко бъдеще.

Турският президент припомни, че когато неговото правителство е встъпило в длъжност, дневният капацитет за постъпване на природен газ в Турция е бил приблизително 90 милиона кубически метра, а днес той достига 495 милиона кубически метра.

В момента Турция получава природен газ чрез пет тръбопровода – два от Русия, два от Азербайджан и един от Иран, като същевременно се снабдява с газ от повече от 50 компании от 39 държави, отбелязва „Тюркийе тудей“.

„За 23 години ние последователно развихме енергийния си сектор. Станахме четвъртата страна в света по размер на флота от кораби за дълбоководно сондиране. С атомната електроцентрала „Аккую" в Мерсин открихме нова ера в областта на ядрената енергетика. В същото време реализирахме най-големите в нашата история проекти в сферата на чистата енергия, от слънчева и вятърна енергия до водноелектрически централи“, каза още Ердоган.

„Пълната независимост в енергетиката, както и в отбранителната индустрия, е наша основна цел. Турция върви уверено към тази цел. При никакви обстоятелства няма да позволим този наш поход да бъде възпрепятстван", завърши речта си Ердоган.

След речта на турския президент турските вестници „Биргюн“ и „Сьозджю“, както и други турски медии, отбелязаха „необичайната липса на коментар от страна на Ердоган" относно обявеното вчера съдебно решение за отмяна на 38-ия редовен конгрес на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) и смяна на досегашния и лидер Йозгюр Йозел с бившия ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу.

