Ердоган: Усилията на Израел за дестабилизиране на региона нарастват

Усилията на Израел за дестабилизиране на региона се увеличават, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с кувейтския престолонаследник шейх Сабах Халед ас Сабах, като посочи като пример за това решението на Тел Авив да признае отцепилият се район Сомалиленд, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Териториалната цялост на Сомалия трябва да бъде подкрепена, добави Ердоган в разговора, по време на който двамата обсъдиха двустранни, регионални и глобални въпроси, съобщи турската Дирекция по комуникациите.

На 26 декември Израел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", съобщи канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. Решението беше осъдено от редица страни, сред които и Турция.

Ердоган каза, че с кувейтския престолонаследник работят за укрепването на двустранните отношения между Турция и Кувейт във всички сфери и добави, че сътрудничеството между двете държави ще продължи да се засилва.

Изразявайки надежда, че възстановяването на Газа ще започне веднага щом бъде постигнато трайно спиране на огъня и мир, той посочи, че сътрудничеството между Турция и Кувейт ще бъде важно в този процес.

