Ердоган и Фон дер Лайен обсъдиха стратегическите отношения между Турция и ЕС

Стратегическите отношения между Турция и Европейския съюз, както и ползите от включването на Турция в стратегията за отбрана на Брюксел бяха обсъдени в телефонен разговор между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и председателката на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

„В рамките на разговора, концентриран върху решаването на въпроси, които стоят на дневен ред с цел утвърждаването на икономическата интеграция, Ердоган заяви, че напрежението в региона още веднъж поставя на масата стратегическото значение на отношенията между Турция и Европейския съюз и по-специално ползите, които ще осигури включването на Турция в стратегията за сигурност на Европа, необходимостта от преразглеждане на Митническия съюз“, пише в съобщението за срещата.

От него става ясно, че турският президент е подчертал също така усилията на Турция за постигането на мир, както и необходимостта от отваряне на Ормузкия проток час по-скоро, отбелязва БТА.

„Ердоган заяви също така, че Израел иска регионалните конфликти, нарушаването на международното право, включително и пиратството, да продължат, както и че е от съществено значение засилването на натиска върху Израел от международната общност“, пише още в съобщението за телефонния разговор между турския президент и председателя на Европейската комисия.

