Ердоган и Мерц обсъдиха подготовката за срещата на върха на НАТО в Анкара

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и германският канцлер Фридрих Мерц са обсъдили в телефонен разговор предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, съобщиха от Дирекцията по Комуникации към Президентството на Република Турция.

„Президентът Ердоган заяви, че по време на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара, очаква да бъде демонстрирана силна воля от Европа за укрепването на собствената ѝ отбрана в рамките на НАТО и запазване на „трансатлантическата връзка““, пише в съобщението за телефонния разговор, публикувано в официалния профил на институцията във фейсбук.

Ердоган е представил пред Мерц усилията, които Турция полага за край на войната между Русия и Украйна.

„Президентът заяви, че Турция полага усилия за приключване на войната между Русия и Украйна с траен мир и работи за подновяването на преговорите и съживяването на дипломатическия процес“, пише още в съобщението за разговора.

От публикацията става ясно, че двустранните отношения между Турция и Германия, както и теми от регионален и глобален характер също са били сред обсъдените, отбелязва БТА. Ердоган в уверил Мерц в желанието си за развитие на отношенията между Турция и Германия и е подчертал необходимостта от осъществяването на стъпки в това отношение и от двете държави.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!