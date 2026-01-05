Ердоган към Тръмп: Венецуела не бива да бъде дестабилизирана

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръпм е отбелязал, че Венецуела не бива да бъде дестабилизирана след проведената преди броени дни американска военна операция в латиноамериканската страна, при която бяха заловени президентът Николас Мадуро и съпругата му, предадоха Ройтерс и ТРТ Хабер, цитирани от БТА.

„Ние не одобряваме никакви действия, където и да било по света, които нарушават политическата легитимност и международното право. В случая с Венецуела се стремим да направим това, което е най-добро и най-правилно, както за Турция, така и за приятелския венецуелски народ“, заяви днес Ердоган, след като председателства първата за годината среща на кабинета си. „В телефонен разговор с американския президент Тръмп предадох загрижеността на страната ни относно ситуацията, като подчертах, че Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност", каза още Ердоган.

„Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели на нашата нация. Като две приятелски страни, ние сме отдавали значение и приоритет на солидарността помежду си в трудни времена. Днес продължаваме да действаме със същото разбиране“, допълни Ердоган, като подчерта, че „нарушаването на суверенните права на държавите и погазването на международното право са рискови стъпки, които могат да доведат до сериозни усложнения на глобално ниво“.

„В свят, в който властва правото на силата вместо върховенството на закона, нестабилността, кризите и конфликтите са неизбежни“, каза още Ердоган.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!