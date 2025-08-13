Ердоган към Зеленски: Турция е готова за домакин на среща между лидерите на Украйна и Русия

Снимка: Президентство на Украйна

Турският президент Реджеп Ердоган заяви в телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, че Турция "е готова да бъде домакин на среща на върха на лидерско ниво" между Украйна и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

След разговора турското президентство публикува изявление, в което се казва, че лидерите са обсъдили и двустранните отношения между двете страни, както и регионални и глобални въпроси. Освен това турският президент "изрази своята оценка за напредъка, постигнат в преките преговори между Украйна и Русия в Истанбул, но изрази надежда, че в следващите кръгове по пътя към траен мир ще бъдат постигнати значими резултати по отношение на прекратяването на огъня".

Освен това Ердоган сподели убеждението си, че формирането на работни групи във военния, хуманитарния и политическия сектор ще "проправи пътя" за среща на лидерите и потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

След телефонния си разговор с Ердоган, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че един несправедлив мир във войната на Русия с Украйна няма да трае дълго и само ще доведе до това руските сили да завземат още повече украинска земя.

"Имитиран, а не истински мир няма да трае дълго и само ще насърчи Русия да завземе още повече територия", написа той в социалните мрежи след разговор с турския президент Ердоган.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!