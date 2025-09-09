Ердоган коментира нападението на Израел

снимка: Пиксабей

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира в своя Фейсбук профил нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което въоръжената палестинската групировка обяви, че са загинали петима нейни членове. Според Ердоган нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар още веднъж е показало целта на правителството на Нетаняху да задълбочи конфликта и нестабилността.

"Целта на това нападение, което нарушава международното право и суверенитета на братски Катар, са мирът и сигурността. Осъждам това нападение", написа Ердоган.

Турският президент увери палестинците и катарците, че страната му е до тях с всички свои възможности.

"Тези, които се опитват да превърнат тероризма в държавна политика, никога няма да постигнат своята цел", категоричен беше Ердоган. Той подчерта, че Турция ще запази твърдата си и решителна позиция срещу действията на Израел, обвинявайки за пореден път държавата, че иска да повлече целия регион към бедствие заедно със себе си.

"Каквото и да ни струва, ще продължим да отстояваме мира, международното право и свободата на палестинския народ", заключи Ердоган.

