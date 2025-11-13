Ердоган обяви за Кипърския въпрос

снимка: Булфото

Турският президент Ердоган заяви, че най-реалистичното решение на Кипърския въпрос e създаване на две държави на етнически разделения остров.



Турският лидер добави, че няма смисъл от преговори, които няма да дадат резултат. Ердоган прие днес новоизбрания президент на кипърските турци Туфан Ерхюрман, който обещава да разгледа федерално решение. То има подкрепата на ООН за край на близо 50-годишното разделение.

Турция е единствената държава, която е признала така наречената Севернокипърска турска република, припомня БНТ.

Бившият кипърски турски лидер Ерсин Татар изрази подкрепа за принципа на две държави, сценарий, отхвърлян от кипърските гърци.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!