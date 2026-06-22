Ердоган приветства споразумението между Иран и САЩ в разговор с Пезешкиан

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил днес в телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, че Турция приветства споразумението, постигнато между Иран и САЩ, и е готова да окаже необходимата подкрепа, за да подпомогне мирния завършек на процеса, предаде агенция Ройтерс, като се позова на кабинета на турския президент.

Ердоган е предупредил да се проявява бдителност към опити за саботиране на преговорите и е посочил, че нови стъпки за укрепване на регионалния мир са както необходими, така и важни, според изявлението от неговия кабинет, посочва БТА.

Техеран не е водил преговори относно ядрената си програма и не е поемал никакви нови ангажименти по време на преговорите в неделя със САЩ в Швейцария, заяви днес пред агенция ИРНА говорителят на министерството на външните работи Есмаил Багаи, предаде Ройтерс.

Взаимодействието на Иран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще продължи в съответствие с действащите процедури, при условие че бъде одобрено от иранския парламент и в съответствие с решенията на Върховния съвет за национална сигурност, добави Багаи.

Редактор "Екип на Петел",

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