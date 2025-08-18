Ердоган с профил в "NEXT Sosyal"

Пиксабей

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган официално се присъедини към новата социална мрежа „НЕКСТ Сосял“ (NEXT Sosyal), която бе разработена от Фондация „Т3 – Турски технологичен отбор“ (Türkiye Teknoloji Takımı, T3 Vakfı) и бе пусната на 23 юли 2025 г., предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

След създаването на профила си в „НЕКСТ Сосял“ миналата седмица днес Ердоган сподели и първата си публикация, озаглавена „Започваме“. В нея той сподели откъс от поема на турския поет Ердем Баязит, който гласи: „Между бетонните стени разцъфна цвете“, след което написа – „Готови ли сте?“.

Според създателите ѝ платформата „НЕКСТ Сосял“, известна още и като „ЕнСосял“ (NSosyal), предлага „чиста и сигурна“ алтернатива на глобалните социални платформи, като в нея потребителите могат не само да споделят информация относно различни събития, новини и технологии, но и да комуникират по нов начин, благодарение на интегрирания в „НЕКСТ Сосял“ модел на изкуствен интелект - „Т3 ИИ“. Платформата също така разполага и с модел, който засича дезинформацията, което според създателите ѝ превръща новата мрежа в „достоверна платформа“.

От пускането си през юли 2025 г. „НЕКСТ Сосял“ се разраства с доста бързи темпове, като тази неделя броят на потребителите в турската платформа надмина един милион души, отбелязва ТРТ Глобал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!