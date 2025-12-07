Ердоган с важен разговор с Мадуро

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подчерта важността от продължаването на диалога между Венецуела и САЩ по време на телефонен разговор в събота с венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Анадолската агенция (АА).

Според Дирекцията по комуникации към турското президентство двамата президенти са обсъдили по телефона двустранните отношения и ключови регионални събития, допълва БТА.

Ердоган е подчертал пред Мадуро важността на диалога между САЩ и Венецуела, изразявайки надежда, че настоящото напрежение между тях ще отслабне.

Съединените щати засилиха натиска върху Венецуела, като разположиха военни сили в Карибско море, нанесоха въздушни удари по кораби на предполагаеми наркотрафиканти, издадоха предупреждения за риск за въздушния транспорт над латиноамериканската страна, а заплахите за американски удари по Венецуела се изостриха, припомня Франс прес.

Президентът Доналд Тръмп твърди, че Венецуела помага за навлизането на наркотици в САЩ, обвинения, които Каракас отрича и счита, че истинската цел на Вашингтон е смяна на режима на Мадуро и контрол над венецуелския петрол.

Турция поддържа тесни връзки с Венецуела. Президентът Ердоган посети страната за последен път през декември 2018 г., за да предложи подкрепата си на Мадуро, чието преизбиране беше отхвърлено от Вашингтон и някои европейски страни заради изборни измами.

Американски официални лица и медии посочиха възможността Мадуро да намери убежище в Турция, ако падне от власт.

„Чух, че Турция и Иран са много приятни по това време на годината“, написа миналата седмица сенаторът републиканец Линдзи Греъм в „Екс“, приканвайки венецуелския президент да напусне страната си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!