Ердоган се помоли в "Света София“ по случай 573 години от превземането на Константинопол

Кадър You tube

Турският президент Реджеп Таип Ердоган присъства на петъчната молитва в храма "Света София" в Истанбул за отбелязването на 573-ата годишнина от османското завладяване на града.

Ердоган се помоли в "Голямата джамия Света София“, бившата византийска катедрала, която той преобразува отново от музей в джамия през 2020 г. Това решение предизвика възмущението на православния християнски свят и организации за опазване на културното наследство. След молитвата Ердоган заяви, че "посещаемостта в "Света София" е била прекрасна и величествена“.

"Днес е петък, 29 май, и имахме възможността да се помолим в „Света София“. Посещаемостта в „Света София“ също беше много добра, великолепна. Днес имаше шествие от Фатих до „Света София“, каза Ердоган като използва прозвището Фатих („Завоевателя“) за султан Мехмед II – турско почетно название, свързано с османското превземане на Константинопол под негово ръководство.

Мехмед II превзема Константинопол на 29 май 1453 г. – събитие, което слага край на Византийската империя и превръща града в столица на Османската империя. В днешна Турция годишнината често се представя като "завладяването на Истанбул“ и се свързва с ислямското и османското наследство, посочва БГНЕС.

„Света София“ има политическо и религиозно значение както в Турция, така и извън нея. Построена през VI век при византийския император Юстиниан I, тя в продължение на векове е била една от най-важните християнски църкви, преди да бъде превърната в джамия след османското завладяване през 1453 г.

Светската Турска република я превръща в музей през 1934 г. Ердоган нарежда тя да бъде отворена отново за мюсюлманско богослужение през 2020 г., след като турски съд отменя постановлението за музейния ѝ статут.

"Света София“ остава част от ЮНЕСКО, като част от световното историческо и културно наследство.

