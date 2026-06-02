кадър: Петел

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се сдоби с десето внуче, след като дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар станаха родители за трети път, съобщава турският сайт Хаберлер, цитиран от БТА.

Двойката Байрактар сключи брак през 2016 г. и преди новородената дъщеричка има още две деца – дъщеря и син. Отделно президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган. Така с раждането на третото бебе на двойката Сюмейе и Селчук Байрактар общият брой на внуците на президента Ердоган достигна десет.

Тайип Ердоган посети заедно със съпругата си Емине дъщеря си в болницата и получи информация за здравословното ѝ състояние и това на новороденото си внуче.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!