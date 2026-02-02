Ердоган ще посети Саудитска Арабия и Египет в следващите дни

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети Саудитска Арабия и Египет в следващите два дни в рамките на първата си чуждестранна визита за 2026 г., съобщават турският новинарски сайт „Мемурлар.нет“ и сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитирани от БТА.

Първата спирка от обиколката на Ердоган ще бъде Саудитска Арабия, където утре е планирано той да се срещне със саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман. Местни медии, цитирани от „Хюриет дейли нюз“, съобщават, че увеличаването на двустранната търговия между Турция и Саудитска арабия до обем от 10 милиарда долара ще бъде основна тема на разговорите по време на визитата на Ердоган, като се очаква по време на посещението да бъде обсъдено и регионалното сътрудничество в областта на отбраната.

След Саудитска Арабия, в сряда Ердоган ще посети Египет, където се очаква да се срещне с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. По информация на СиЕнЕн Тюрк разговорите в Египет ще включват двустранните търговски отношения, усилията за регионална стабилност в Сирия и хуманитарните и възстановителни инициативи в Газа.

В делегацията на Ердоган ще участват и високопоставени представители на бизнес средите, отбелязва „Мемурлар.нет“, като подчертава, че по време на посещението на турския президент ще бъдат организирани и два големи бизнес форума - в Саудитска Арабия на 3 февруари и в Египет на 4 февруари.

