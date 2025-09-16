Ерген стана баща

Кадър Фб

Звездата от "Ергенът" и Царина се радват на бебе от три месеца

Алек Младенов и половинката му Царина посрещнаха първата си рожба преди три месеца. Радостната новина стана ясна, когато двойката гостува в подкаста "На Среща", предаде Дунав мост.

"Това ми е другарчето. Надявам се и на 150 години да сме все така шашави", споделя с любов Царина за връзката си с Алек, когото познава от автомобилно изложение в Созопол.

Младите родители признават, че са недоспали заради грижите около бебето, но са изключително щастливи. Царина с усмивка разказва, че е станала част от майчинските клишета - понякога е хормонална, случва се да се ядосва, а има и дни, в които "мрази" Алек.

"Научил съм се кога да мълча", отговаря през смях щастливият баща.

За Царина Алек не пести думи на възхищение. Той я определя като "палитрата от всичко, което е искал да срещне в живота си".

"Личностните ѝ качества са безброй. Усмивката ѝ, смеха ѝ, малките дразнения, които си подаваме. За мен тя е истинска жена, партньор, друга, дама, момиченце и любовница. Най-щастливият мъж съм на света благодарение на нея", казва Младенов.

Двойката разкрива и интересни подробности за запознанството си на автомобилно изложение в Созопол. Въпреки че се харесали от пръв поглед, минали цели две години преди да започнат връзка. Срещнали се отново в столично заведение, а месеци по-късно Алек ѝ пише в Месинджър. Връзката им се развива след участието му в риалити шоуто "Ергенът".

