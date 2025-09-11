"Ергенът: Любов в рая" приключи бързо за Неделчо

стоп кадър: бТВ

Участниците в "Ергенът: Любов в рая" изпратиха първия отпаднал от формата, а именно Неделчо. Първата "Церемония на розата" вече е зад гърба им, но напрежението все още се усеща във въздуха, пише ladyzone.bg/.

Неделчо е поп-фолк диджей. В родния си град, Карлово, е познат с псевдонима DJ Неди. Но музиката не е единствената му страст.

Забавен и неподправен, той лесно успя да се адаптира и да спечели симпатиите на някои от жените, както и бързо завърза приятелства с мъжете.

Въпреки че беше решен да се впусне в любовно приключение, "Ергенът: Любов в рая" приключи бързо за него. По време на първата церемония на розите за сезон 5 нито едно от момичетата не избра диджея. Това сложи и край на участието му в предаването, тъй като и водещата не му даде златна роза.

Шокирани от развоя на събитията, останалите участници обсъдиха церемонията и неочакваният ѝ край, като емоциите от интересните избори на момичетата успяха да възмутят и привидно най-коравите мъже.

За Неделчо всичко се разви много бързо - той беше първият, който целуна момиче. "Първата целувка вече е факт" - фразата, с която той много се гордееше, но тя сякаш подразни целунатата Емили.

Отношенията им не продължиха дълго. Още на следващият ден тя вече не говореше с него. Малко по-късно избра друг ерген, към когото насочи вниманието си.

Неделчо обаче определено остави следа в историята на риалитито.

