Ергенът Гришо подари розата си на едно момиче за рождения й ден

Кадър Х

Най-добрата ни ракета Григор Димитров доказа, че е джентълмен от класа. Той направи най-незабравимия подарък на едно непознато момиче, което е негова фенка.

Чаровна дама, която работи зад бара в зоната за отдих на участниците на Мастърса в Маями, отправи настоятелна молба към Димитров. Жената му разказа, че нейна колежка, коята е голяма негова фенка, има рожден ден на следващия ден. Помолила го да отдели една минута от времето си, за да честите рождения ден на нейната скъпа приятелка.

В деня на личния празник на момичето Гришо се появи с бяла роза в ръка, за да честити рождения ден на сащисаната фенка, която не можеше да повярва какво се случва. Накрая всичко завърши с приятелска прегръдка и пожелания за приятно прекарване на празника от страна на един от най-добрите тенисисти на планетата.

Grigor Dimitrov surprising a fan for her birthday.



Love this 🥹



(via rikkeoc/tt) pic.twitter.com/igDkx0brtT