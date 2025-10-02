Ергенът Стефан: Единственото истинско по Шермин е гривната й, ако е истинска

Кадър Фб

Ергенът Стефан направи доста язвително изказвана за Ана-Шермин от Ергенът.

"Тя изключително много си противоречеше. Цялостната ѝ ценностна система пред мен се промени. Аз като я гледам в момента бих казал, че единственото истинско нещо по нея е гривната. Ако е истинска", сподели Стефан за Шермин.

Шермин на няколко пъти парадари с гривната си, която по нейни думи е оригинална за разлика от тази на Киара.

Шермин също така е уверена, че е очевидно, че е много по-красива от певицата.

