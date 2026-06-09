Глобалният пазар на дентално-здравен туризъм навлиза в най-силния си период на растеж за последното десетилетие. Благодарение на Директивата на Европейския съюз за трансгранично здравеопазване, българските граждани все по-често се ориентират към международни възможности за дентални импланти и естетична стоматология. Секторните прогнози показват, че денталното лечение запазва позицията си на най-обемния сегмент в глобалния медицински туризъм. Истанбул се откроява като основна дентална дестинация за балканската география със своето кратко полетно разстояние, многоезична клинична инфраструктура и премиум пакети за пациентско преживяване. Основателят на Dr. Wonder Clinic, Ерхан Джейлан, споделя своите оценки относно денталното рехабилитационно преживяване на българските пациенти в Турция.

Ерхан Джейлан: „Денталното Пътуване От София До Истанбул Вече Се Управлява От Едно Място"

Според Dental Tourism Market Report на Grand View Research от 2025 г., стойността на глобалния пазар на дентален туризъм за 2024 г. се измерва на ниво 12,48 милиарда долара. Прогнозата на същия доклад показва, че пазарът ще достигне 65,39 милиарда долара през 2033 г. и ще нараства с годишен сложен процент от 20,41 процента в периода 2026–2033 г. Сегментът на денталните импланти продължава да държи най-високия пазарен дял сред категориите услуги. Глобалният доклад за състоянието на оралното здраве на Световната здравна организация (2022) пък посочва, че в световен мащаб 2,5 милиарда души имат нелекуван зъбен кариес, а 1 милиард души страдат от напреднало пародонтално заболяване. Тази епидемиологична картина обяснява защо търсенето на импланти и пълна устна рехабилитация нараства структурно в глобален мащаб.

Тези глобални данни поставят ориентацията на българските пациенти към Истанбул в конкретен контекст. Основателят на Dr. Wonder Clinic, Ерхан Джейлан, оценява секторните данни от перспективата на българския пациент по следния начин: „Директива 2011/24 на Европейския съюз за трансгранично здравеопазване ясно признава правото на българските пациенти да получават дентално лечение извън собствените си граници. Благодарение на кратката продължителност на директните полети до Истанбул и подкрепата на координатор на български език в клиничната ни инфраструктура, пациентското пътуване вече се управлява от едно място. Основният ни приоритет е да предоставяме на българските си пациенти глобален стандарт на качество в денталните импланти, пълната устна рехабилитация и естетичната стоматология на същия език и със същата координация."

„Правото на трансгранично здравеопазване превръща денталната рехабилитация в цялостно пътуване"

Според данните на Европейската комисия за референтната 2022 г. във връзка с Директива 2011/24/EU, 19 държави членки на ЕС поддържат система за предварително разрешение при трансгранични здравни заявления, като 83,5 процента от подадените заявления по директивата се одобряват. Същата директива дава на българските граждани възможността да получат планирано здравно обслужване в друга държава членка на ЕС и да поискат възстановяване на разходите от своята национална система. Докладът на Европейската обсерватория за здравните системи на Световната здравна организация, обхващащ 31 европейски държави, показва, че нарастващият брой стоматолози се развива успоредно с обема на трансграничния дентален туризъм. Според съвместния доклад Health at a Glance: Europe 2024 на ОИСР и Европейската комисия, средният брой дентални консултации на човек годишно в Европейския съюз се намира на ниво 1,2. Същият доклад прогнозира, че делът на населението над 65 години в ЕС ще се повиши от 21 процента през 2023 г. до 29 процента през 2050 г., а тази демографска трансформация ще умножи търсенето на гериатрична стоматология. Future Market Insights пък прогнозира, че глобалният пазар на дентален туризъм ще нарасне от 11,4 милиарда долара през 2026 г. до 40,7 милиарда долара през 2036 г., с годишен сложен ръст от 13,6 процента.

Джейлан подчертава, че именно тази институционална рамка е основната движеща сила, която насочва балканските пациенти към Истанбул: „Легитимната инфраструктура, осигурена от директивата на ЕС, позволява на пациента, който влиза през вратата на клиниката, да планира уверено. Директният полет от София до Истанбул е средно 75 минути; това число означава, че за българските пациенти денталното посещение е най-логистично улесненото пътуване за лечение. Българските ни пациенти остават в комуникация с един-единствен координатор от момента, в който кацнат в Истанбул, до момента, в който се завърнат у дома." Dr. Wonder Clinic се откроява сред корпоративните марки, които предлагат изцяло премиум пациентско преживяване на международния пазар на дентален здравен туризъм със своята 10-юнитна клинична инфраструктура във Флория, Истанбул, цифровата си зъбна лаборатория и пациентска координация на осем езика.

„Търсенето на дентални импланти в Европа навлиза в етап на структурен растеж"

Според анализа на Precedence Research за глобалния дентален туризъм, сегментът на денталните импланти представлява най-големия сегмент в пазара с дял от 38 процента през 2024 г. и се очаква да запази лидерството си през следващото десетилетие. Прогнозата на същата организация показва, че глобалният пазар е достигнал стойност от 16,30 милиарда долара през 2025 г. и 19,89 милиарда долара през 2026 г. Според Глобалния доклад за състоянието на оралното здраве на Световната здравна организация (2022), 350 милиона души по света страдат от пълна беззъбост; тази цифра обяснява конкретно защо търсенето на пълноаркови имплантни решения като All-on-4 и All-on-6 е толкова високо в глобален мащаб. Persistence Market Research посочва, че трансграничните дентални пациенти спестяват средно между 60 и 80 процента, като тази разлика се увеличава особено при случаи на пълна устна рехабилитация. Данните на Medical Tourism Association разкриват, че обемът на глобалния дентален туризъм се позиционира в диапазона 15 до 20 милиарда долара годишно, което съответства на приблизително 15 процента от глобалния пазар на медицински туризъм. Търсенето на дентални импланти в Европа навлиза в етап на структурен растеж заедно със застаряващото население, разпространението на пародонтални заболявания и нарастващите естетични очаквания.

„Цялостното пациентско пътуване определя новия стандарт на денталния здравен туризъм"

Dr. Wonder Clinic се откроява сред корпоративните марки на дентален здравен туризъм, разположени по оста Флория–Кючюкчекмедже в европейската част на Истанбул. Институцията, функционираща в рамките на Сертификата за международен здравен туризъм на Министерството на здравеопазването на Република Турция, приема над 100 международни пациенти месечно с премиум цялостно преживяване. Основателят Ерхан Джейланпредава визията на институцията към българските пациенти по следния начин:

„Като Dr. Wonder Clinic стойността, която създаваме, не е само хирургична процедура; тя представлява цялостно пътуване от първата онлайн консултация в собствената страна на пациента, през 5- до 10-дневния период на лечение в Истанбул, до сесиите за дистанционно следоперативно проследяване. Нашата 10-юнитна клиника във Флория предлага широк спектър от лечения с цифрови интраорални скенери, CBCT 3D томография, CAD/CAM инфраструктура за производство на цирконий и системи за цифров дизайн на усмивката, обхващащи пълноарковата имплантна рехабилитация All-on-4, All-on-6, All-on-8, Hollywood Smile и цифровия дизайн на усмивката. На българските ни пациенти осигуряваме цялостен пакет услуги чрез нашия координатор, говорещ български език, който включва писмен план за лечение, гаранция за фиксирана цена и глобалната гаранция на международните имплантни марки. Нашият професионален екип от над 100 души има мултидисциплинарна структура, състояща се от стоматолози, имплантолози, ортодонти, специалисти по пародонтология, анестезиологичен екип, медицински сестри и техници от цифровата лаборатория. През предстоящия период ще увеличим инвестициите си в цифрова комуникация, галерия със случаи преди и след, както и в инфраструктурата за дистанционен видеоконтрол за пациентите от София, Варна и Пловдив; в същото време ще преместим капацитета на клиниката до ниво 150 до 200 международни пациенти годишно и ще укрепим позицията си на балканския пазар."

*публикация