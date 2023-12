Ерик Клептъп изнесе концерт в Лондон в памет на жертвите в Газа от Израелското нахлуване

Кадър Ютуб

Легендарният китарист Ерик Клептън изнесе специален концерт в Лондон, на който почете хилядите жертви на израелската военна кампания в Ивицита Газа, предаде Дарик и БТА.



Целта на събитието беше набиране на средства, които да бъдат дарени под формата на медицинска помощ за цивилните жертви на войната.

Клептън използва „Палестинската китара“, специално стилизирана с палестинското знаме, за да почете загиналите деца. Инструментът е произведен от "Фендер", един от символите на индустрията за изработка на китари.



Концертът се проведе в Windmill Brixton, място с капацитет от 150 места в Лондон.



"Клептън плени публиката с присъствието си, като изсвири няколко песни с китарата в цветовете на палестинското знаме“, написа Робин Моноти, приятел на певеца, в социалните мрежи. Той публикува и няколко снимки от концерта.



Миналият месец Клептън издаде вълнуваща песен, наречена „Voice Of a Child“, която включва музикален видеоклип с шокиращи кадри на палестински деца, засегнати от израелските атаки.



В един от постовете си Моноти разкри, че Дани Харисън се е присъединил към шоуто с изпълнение на „Give Me Love (Give Me Peace On Earth)“, класика от 1973 г. на неговия баща - китариста и певец Джордж Харисън.



Палестинските жертви в Газа надхвърлят 18 хил. души, според контролираното от Хамас министрество на здравеопазването. Повечето от загиналите са цивилни, включително жени и деца.

