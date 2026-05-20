Есето - предпочитано от варненските зрелостници на матурата по БЕЛ

кадър: МОН

Започва матурата по български език и литература. Вариант номер осем беше изтеглен рано тази сутрин в Министерството на образованието и науката от журналистката от "Нова телевизия" Анна Карадакова.

Изпитната комбинация беше генерирана от 5 859 375 възможни.

3957 ученици са подали заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература днес в област Варна.

Изпитът по БЕЛ включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Държавният зрелостен изпит започва в 8:30 часа, а темите за интерпретативно съчинение и есе ще бъдат обявени от МОН в 12:30 часа.

Преди да влязат в залите за изпит, 12-окласници от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Асен Златаров" споделиха пред Радио Варна, че предпочитат есето. Повечето от тях се чувстват подготвени, а някои от тях коментират, че оценката от матурата не е важна за тях, тъй като вече са приети. Други обаче се вълнуват повече, защото всяка стотна е от значение за приема им в желан университет.

Успех на всички на изпита днес!

