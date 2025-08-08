Ешерихия коли във водата в монтанско село

Снимка: Пиксабей

Замърсена с колиформи и ешерихия коли питейната вода установиха в монтанското село Горно Озирово.

Регионалната здравна инспекция в Монтана наложи глоба за допуснатото нарушение, предава БНР.

През втората половина на месец юли от хигиенната инспекция в Монтана са взели за изследване 12 проби от централното водоснабдяване в населени места в региона.

Две от пробите не отговарят на Наредба №9 за качеството на питейна вода.

Завишение по показател колиформи и еширихия коли са отчетени от проби от частен дом и хранителен магазин в центъра на село Горно Озирово.

Във връзка с констатираното нарушение РЗИ състави акт и даде предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!