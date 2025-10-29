Есил Дюран: Купуваме си пържола, защото нямаме пари за кола

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Българинът се храни емоционално, ако е сит, дори и да се е наял само с хляб, той се чувства по-спокоен, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия певицата Есил Дюран. „Купуваме си тази пържола, защото не можем да си купим кола”, даде тя като пример.

Дюран коментира, че неразумното и импулсивно пазаруване на храни притивиоречи на това, че никога досега нито у нас, нито в света, е имало повече информация за здравословното хранене.

Певицата заяви, че трябва да се похвали младото поколение, че има различно отношение към храната, а синът ѝ започнал да прави забележки на семейството за разхищението на храна.

Есил Дюран разкри също, че като се натрупат повече продукти в дома ѝ, които има опасност да се развалят, тя започва под форматна на игра да готви само тях, докато ги изчерпи.

