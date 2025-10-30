Есил Дюран призова управляващите да въведат предмет за почтеност в училищата

Редактор: Недко Петров

Решението на депутатите да бъде назначаван служител по почтеност в държавните фирми, за да спре корупциията, е обект на разпалени коментари в обществото. По този повод Есил Доран предложи да се въведе в училищата предмет „почтеност“, за да се учат децата от малки на нея, отколкото на по-късен етап да се прави по работните места.

Много бих се радвал тази мярка да помогне, защото този проблем не е само български, и го има в световен мащаб. Корупция има навсякъде, но при нас сякаш е подсилен. Ние оставаме с впечатление, че при нас е по-яростно и по-присъствено, заяви Дюран.

Тя се върна към куриозния случай с техниката на Роби Уилямс, когато служители на ДАИ поискаха подкуп от служители на известния певец.

Просто не можах да повярвам какво чувам. Бяха казали, че ако още няколко звезди от ранга на Роби Уилямс се появят, и се случват такива неща, може би тогава вече ще вземем мерки и нещата ще се оправят, добави Есил.

Остър коментар по темата направи и Димитър Манолов.

С приказките колко сме корумпирани и ние помагаме да свалят вината от себе си истинските корумпирани. Истинските големите корупционери не са в България, не са толкова у нас, те са на друго място, каза той.

Ние няма как да сме толкова корумпирани, колкото се описваме, и сами да се изкараме такива, тъй като по този начин даваме индулгенция на истински корумпираните. Там, където в европейския квартал има около 2000 лобистки фирми, а лобизма не е нищо друго, освен узаконена корупция, допълни по Нова Тв шефът на КТ „Подкрепа“.

