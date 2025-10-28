Есил Дюран срина Наталия Киселова: Някои от нас дори на пазар не ходят с анцуг

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Фолк певица захапа председателя на Народното събрание заради облеклото му по време на заседание в пленарната зала. Преди това Есил Дюран определи Наталия Киселова за симпатична жена, но не спести това, което е забелязала.

Появата на Киселова с долнище на анцуг е неуважение към нейната работа и липса на всякакво уважение към самата институция. Ние трябва, хората от народа, трябва да се държим като работодатели. Аз като работодател никога няма да се примиря и да приема човек, който работи за мен, каквато и да е моята работа, да дойде в този вид, и аз да му плащам заплата, изригна Есил.

Знате, че по дрехите се посреща, и има едни неща, които са елементарни и са минимума, защото спрямо това как се обличаш, ти вече показваш на какво си способен и какво ще дадеш на институцията. Може да е бързала от празника на тиквата, на ябълката или на малината, всичко е възможно, но все пак трябва да се внимава. Някои от нас дори на пазар не ходят в този вид, така че нека да се уважава институцията, добави в „Пресечна точка“ Есил Дюран.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!