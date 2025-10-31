Есил Дюрон: Българинът не се държи като работодател на хората в управлението

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Проблемът у нас е, че българинът не се държи като работодател на хората в институциите, на хората в управлението. Вие виждали ли сте как се държат хората в провинцията, когато при тях отива на посещение някакъв партиен лидер? - еми те го гледат като бог, вместо да се държат с него като със служител, на който всички му плащаме от нашите пари, от нашите данъци, за да изпълнява определена работа. Как тогава да сме критични към работата им, към корупцията, към презастрояването на Черноморието.

Това коментира пред Нова тв певицата Есил Дюран.

И подчерта, че липсва критичност към корупцията, към управлението.

С такъв патос се противопоставя Хулоуин на Деня на народните будители, а когато се случват трагедии, в които умират хора, като в Елените, всичко се забравя за три дни, коментира Дюран.

Когато си купуваме имот, трябва да се разровим в историята на този имат, да се потърсят специалисти и тогава да се правят сделки. В дълбочина трябва да се гледа, коментира тя.

В Елените и живот се изгуби, и страшно много пари ще се загубят. То ние затова и сме бедни, защото плащаме, разваляме, плащаме отново и отново за една и съща работа, коментира певицата.

