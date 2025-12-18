Ескалация на фермерските протести в Гърция

кадър: БНТ

Гръцките фермери втвърдяват позицията си и подготвят ескалация на протестите с много по-сериозни блокади из цяла Гърция, както и по граничните пунктове. По-късно днес те ще вземат решение как точно да протече от тук нататък недоволството им на Общогръцка среща на протестиращите фермери край Серес.

Решаваща роля за изострянето на обстановката около протестите на гръцките фермери беше техническа грешка, както я определи правителството, на базата на която Фермерската каса изтегли суми за осигуровки от сметките на земеделските производители в сряда, преди да бъде изплатена основната помощ, която беше преведена чак вчера следобед.

Гръцките земеделци смятат обаче, че не става въпрос за техническа грешка.

Според правителството се очаква извънредна помощ в размер на 160 млн. евро за производители и животновъди - 80 млн. евро за животновъди от континенталната част и островите на Гърция, още 80 млн. евро за земеделски производители, а също така е решено да се възстанови специалният акциз върху земеделското гориво. Въпреки това, гръцките фермери считат сумите за недостатъчни и подчертават, че са необходими сериозни ангажименти за загубените им доходи, за да има реално решение на проблемите в сектора.

След решенията на фермерите днес се очакват още по-сериозни блокади на околовръстното на Солун, на магистралата Солун-Атина край Лариса, както и по границите. Според фермерите - няма място за дискусия с правителството, тъй като не са дадени ясни отговори на нито едно от исканията, които са изпратили миналата неделя. Следователно те смятат да останат на блокадите и да засилят натиска върху правителството, предаде БНР.

Снощи блокадата за тежкотоварните камиони на Промахон - Кулата беше прекратена малко след 20 часа, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Според медията - преди това са се образували опашки от камиони от гръцка страна, достигащи до 25 километра. Шофьори на камиони, които са били блокирани преди обяд шосето към Промахон, са образували и втора колона на пътя, в резултат на което е бил блокиран и трафикът на леките автомобили към граничния пункт с България.

