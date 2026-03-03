Ескалация на напрежението на "Коритото" след червен картон за Спартак

Кадри Diema sport

Таилсон от Спартак Варна се сблъска с Костадин Илиев от Монтана, след което посегна и го удари с ръка.

Реферът Георги Кабаков изгони на момента бразилеца в 76-та минута на домакинството на Монтана, предава Гонг.

След това последва ескалацията на напрежението, като Кабаков показа още един червен картон, а част от феновете на "соколите" опитаха да нахлуят на терена.

Те обаче бяха спрени от охраната и футболистите на Спартак.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!