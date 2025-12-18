Ескалация на протеста: Полицията извежда със сила демонстранти пред кабинета на Сарафов

снимки: Булфото

Първо по-сериозно напрежение на протеста тази вечер.

Протестиращи вече се събраха пред Съдебната палата в София. Протестът е срещу главния изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предава Фокус.





Демонстрациите са организирани от инициативата "Правосъдие за всеки“ под наслов "САРАФOFF! ПОСЛЕДЕН ВАЛС“.





Протестът на "Правосъдие за всеки“ ще се присъедини по-късно към общия протест в Триъгълника на властта.

Представители на неправителствената организация БОЕЦ са окупирали вратата на кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата.

Това става ясно от видео на живо, което се излъчва от профила на организацията в социалните мрежи, допълва БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!