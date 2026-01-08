Ескортираха самолета на румънския президент с изтребители F-18 над Швейцария

Снимки: Фейсбук

Военнотранспортният самолет "Спартан", с който румънският президент Никушор Дан се върна от Париж, е бил ескортиран във въздушното пространство на Швейцария от два изтребителя F-18 в знак на признателност за помощта, оказана от Румъния при трагедията в Кран Монтана, където при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на съобщение на държавния глава във Фейсбук.

Самолетът излетя вчера около 16:00 ч. от Париж, където Никушор Дан участва в срещата на "Коалицията на желаещите" във вторник, и кацна около 20:00 часа в Букурещ. "Пристигнах в Букурещ", написа снощи във Фейсбук Никушор Дан, след като излитането на самолета му от Париж се забави с почти цяло денонощие заради лошото време във Франция.

"По време на полета във въздушното пространство на Швейцария нашият самолет беше ескортиран от да самолета F-18 като жест на признателност за подкрепата, оказана при международния транспорт на жертвите на пожара в Кран Монтана", посочи президентът, като придружи публикацията си от снимка на борда на самолета "Спартан".

На 2 януари Румъния изпрати военнотранспортен самолет "Спартан", пригоден за извършването на медицински мисии, който да превози шестима тежко пострадали пациенти с изгаряния от пожара в швейцарския курорт Кран Монтана до болница в Париж. Полетът беше извършен в рамките на Европейския механизъм за гражданска защита, който е бил задействан по молба на швейцарските власти. За наблюдението на пациентите по време на полета беше осигурен румънски лекарски екип.

Самолетът, с който президентът на Румъния трябваше да се върне от Франция, не можа да излети във вторник вечерта от Париж, защото пистата на летището беше покрита със сняг. Полетът беше осъществен близо 24 часа по-късно от планираното, отбелязва телевизията.

Държавният глава, който използва за пътуването си до Франция самолет "Спартан" (C-27J Spartan), предоставен от Министерството на отбраната, призна, че е необходимо да се купи президентски самолет, "не само за президента, но и за министрите, които пътуват в делегациите, когато има важни събития".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!