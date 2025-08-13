Ескортираната от Добрич до Варна родилка: Не се отказвайте, мечтите се сбъдват

кадър bTV

редактор Веселин Златков

„Искам да кажа на всички, които се борят да имат деца - не се отказвайте, мечтите се сбъдват”, това каза по bTV майката, която беше ескортирана от полицейски екипи от три общини от Варна до Добрич по спешност. Ситуацията се разигра в петък, когато бременната Петя Николова и мъжа ѝ тръгват към Варна по спешност. Заради тежкия трафик те спират на изхода на града и искат асистенция от полицейски екип. Без дори да излизат от колата, те веднага получават помощ от патрулка, която ги ескортира, като същевременно осигурява помощ и от колегите си в Аксаково и Варна.

Развръзката е щастлива и след спешно секцио във варненската АГ болница на бял свят се появяват близнаците Матей и Никола. Петя и съпругът ѝ са особено щастливи, защото децата им се раждат след няколко неуспешни инвитро опита. „Пътят беше труден”, призна развълнуваната майка, преминала буквално през всички препятствия, за да сбъдне мечтата си.

