Еспаньол забрани на феновете на Барселона да носят фланелките на отбора си и засили мерките за сигурност преди каталунското дерби от Ла Лига в събота, около което напрежението е високо, тъй като вратарят на Барселона Жоан Гарсия се готви да излезе срещу бившия си клуб.

Еспаньол също така инсталира защитни мрежи зад двете врати, „за да гарантира безопасността на всички присъстващи и да помогне на събитието да протече гладко“, тъй като Гарсия, който направи „летен трансфер при заклетите си съперници“, ще се изправи срещу стария си отбор за първи път, откакто напусна.

„Достъпът до стадиона с всякакъв вид облекло, шал или идентификационен символ на ФК Барселона е строго забранен. Всяко лице, носещо фланелки, шалове, шапки, знамена или други отличителни елементи на гостуващия отбор, няма да бъде допуснато да влезе на стадиона“, заявиха от Еспаньол в изявление, допълва Спортал.

Еспаньол предупреди, че нарушенията на дисциплинарните разпоредби могат да доведат до санкции, включително глоби и „временно отнемане или отнемане на членство в клуба“.

Барселона е начело в класирането с 46 точки, а Еспаньол е пети с 33 пункта.

