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Естония разпространи снимки на картечници на борда на руски танкер за втечнен газ в Балтийско море

30.06.2026 / 18:51 3

Пиксабей, илюстративна

Естония разпространи направени през пролетта на тази година снимки на картечници и торби с пясък на борда на плаващ под руски флаг танкер за втечнен природен газ (ВПГ) в Балтийско море, предаде Ройтерс.

Агенцията определя това като знак за по-конфронтационна позиция от страна на Москва при защитата на цивилния ѝ флот, пише БТА.

На снимките, направени от естонското разузнаване, се виждат укрепени гнезда за картечници на мостика на танкера "Маршал Василевски", който е базиран в Калининград.

Въоръжената охрана е нещо обичайно за кораби, преминаващи през зони, където действат пирати, но "подобно нещо е налудничава стъпка" при цивилни плавателни съдове в Балтийско море, каза Йорук Исик, гоеполитически анализатор, ръководещ консултантската фирма "Босфорски наблюдател".

"Това е враждебен ход от страна на Русия, с който тя изпраща послание към държавите от Европейския съюз и НАТО, че ще се противопостави активно на всеки опит за задържане или инспектиране на нейните кораби", заяви Исик пред Ройтерс.

"Няма оправдание за подобна стъпка за самоотбрана като поставянето на картечница на кораб в Балтийско море. Това ясно показва, че в открито море все повече цари беззаконие", добави анализаторът.

Корабът "Маршал Василевски", собственост на "Газпром Флот", е транспортирал втечнен природен газ до Калининград от пристанище близо до Санкт Петербург четири пъти от началото на миналата година, като последният път е бил през май, сочат данни за проследяване на кораби на компанията Ел Ес И Джи (LSEG). Маршрутът минава покрай крайбрежието на Естония.

Снимките "са направени тази пролет в Балтийско море в зоната на отговорност на Естония“, заяви вчера говорител на естонската полиция и гранична охрана.

Компанията "Газпром" засега не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

"Не можем да допуснем блокирането на нашите ключови морски маршрути. През Балтийско и Черно море преминава по-голямата част от нашата морска търговия“, заяви Николай Патрушев, съветникът по морските въпроси на руския президент Владимир Путин, в интервю, публикувано на 15 юни.

"От решаващо значение е да се гарантира навременното разгръщане и боеготовността на (руския) флот, както и способността му да се противопостави на целия спектър от заплахи“, добави Патрушев.

Девет петролни танкера, за които се подозира, че са част от руския "сенчестия флот" са били конфискувани в цяла Европа от началото на годината, като най-скорошният случай е от 26 юни и е свързан с Франция, припомня Ройтерс.

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Коментари
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Горан (преди 32 минути)
Рейтинг: 15998 | Одобрение: -5677
петела си пуска измислени статии за да може проруските олигуфрени като тези отдолу да се правят на умници
да ама не
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Серж (преди 38 минути)
Рейтинг: 243284 | Одобрение: 49284
Може би снимката е илюстративна. Не видях картечници и чували с пясък...Но мисирките са ненадминати в това отношение-да пишат измишльотини...Навремето бапа написали, че Ан24 бил сачолет от войната и под крилото му още стърчали картечници (приемниците за динамичното налягане), които са опушени от ел обогрева....
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уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 133549 | Одобрение: 9109
То е просто, не ни пипайте и ние няма да ви пипаме. Иначе ги арестуват, конфискуват /демек крадат/, сенчест флот било, санкции, измислят си какво ли не. Има стари кадри със сомалийски пирати как обръщат на бяг, като  руски търговски кораб ги подпука.

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